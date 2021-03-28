Движение грузовиков ограничат 15 апреля в Братске

Ограничения движения для грузовиков введут в Братске 15 апреля Фото: "КП" Архив

Временные ограничения движения грузовиков в Братске начнут действовать 15 апреля. С этого дня по городу не смогут проехать машины, где нагрузка на ось у одноосной тележки больше семи тонн, у двуосной – больше шести тонн, у трехосной - больше пяти тонн.

- Эту меру применяют для сохранения дорожного покрытия во время активного таяния снега и перепадов температур, - отмечают в администрации Братска.

Ограничения для движения грузовиков в Братске продлятся до 15 мая. Однако если есть острая необходимость транспортным средствам с таким весом проехать по Братску, в таком случае нужно будет обратиться в отдел транспорта комитета промышленности и транспорта администрации города. Также стоит отметить, что есть виды перевозок, на которые это ограничение не распространяется.

Какие перевозки не ограничат 15 апреля. Фото: администрация города Братска

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