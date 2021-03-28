Молодоженам Бурятии разрешили приглашать в ЗАГС гостей

Молодоженам Бурятии разрешили приглашать на свадьбу гостей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гостей можно позвать столько, сколько вместит зал для проведения торжественных бракосочетаний, но с обязательным условием – сохранением социальной дистанции в 1.5 метра. Таковы послабления в проведении свадеб в ЗАГСах Бурятии. Их приняли накануне. Однако молодоженам до сих пор не устроить большое праздничное застолье.

- Предприятиям общественного питания запрещается оказание услуг по организации досуга, развлекательных услуг, включая работу танцевальных площадок, проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий, - сообщает пресс-служба правительства Республики Бурятия. – Исключение составляют только те мероприятия, при проведении которых возможно обеспечить социальное дистанцирование и рассадить гостей не более четырех человек за один стол.

В целом же, все остальные «коронавирусные» ограничения в Бурятии сохраняются. Пока до конца апреля. Уровень заболеваемости в части районов республики все еще на высоком уровне. Люди с хроническими болезнями остаются на самоизоляции, как и неработающие 65-летние. Те же, кто еще работает, должна быть переведены руководством на «удаленку».

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