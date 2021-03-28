Более 90,5 тысяч жителей Иркутской области поставили прививку от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области продолжается вакцинация от коронавируса. По данным Оперативного штаба Приангарья на 28 марта «укол здоровья» в нашем регионе медики поставили уже 90 565 желающим (вакцинация дело добровольное). Из них уже 57 034 получили второй компонент препарата. Напомним, для того, чтобы получить иммунитет к COVID-19 необходимо через 21 день после введения первого компонента, поставить еще один укол.

Больше всего получивших иммунитет на данный момент в Иркутске. В областном центре вакцинация прошли уже 17 908 горожан (это число, привитых уже вторым компонентом). На втором месте – Ангарск и 5671 привитых. На третьем – Братск, где получить вакцину получили уже 4615 человек.

Карта вакцинации от коронавируса Иркутской области: как проходит в вашем районе прививочная кампания

Карта вакцинации от коронавируса Иркутской области. Фото: Оперативный штаб Приангарья по коронавирусу .

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