Бой Поветкина и Уайта, Суэцкий канал и фигурное катание: что интересовало иркутян на неделе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На минувшей неделе иркутяне искали в Сети информацию о киноновинках, смотрели итоги отборочных матчей на чемпионат мира по футболу 2022, трансляции чемпионата мира по фигурному катанию. Стоит отметить, что наши фигуристы выступила на соревнованиях феерично – завоевали три золота из четырех возможных. А россиянки Щербакова, Туктамышева и Трусова в Стокгольме и вовсе заняли весь пьедестал.

Футболисты также не подкачали. Выиграли матч со Словенией со счетом 2:1. Следующая игра пройдет 30 марта. Противником нашей сборной будет команда Словакии.

А вот бой Поветкина с Уайтом - так же один из популярных запросов иркутян, по данным Яндекса, наверняка, разочаровал поклонников бокса. Александр проиграл британцу, лишился своего чемпионского пояса. Бой закончился нокаутом в 4 раунде. Стоит отметить, что в августе прошлого года Поветкин одолел Диллиана.

Еще одна ситуация, за которой следят сибиряки, это пробка из грузовых кораблей в Суэцком канале, соединяющем Красное и Средиземное моря. Один из контейнеровозов сел на мель и перекрыл путь для остальных судов. Пока его пытаются вытянуть с помощью буксиров. Если из этого ничего не выйдет, разгрузка начнется 30 марта.

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