Найдены дебоширы, которые устроили драку с водителем автобуса в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Жестокую драку сняли на видео пассажиры автобуса в микрорайоне Ново-Ленино. По словам очевидцев, которые опубликовали видео в соцсетях, все началось с того, что в салон автобуса зашли несколько пьяных подростков и начали вести себя неадекватно. Якобы парни стали пинать сидения и кричать. Когда водитель сделал им замечание, они накинулись на него.

Добавим, что на видео видно, как подростки сначала дерутся с водителем, а затем и с другим мужчиной. Всех участников конфликта полицейским удалось найти на следующий день.

- Ни водитель, ни другие участники драки, заявление в полицию не писали, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Также никто из них не обращался за помощью к медикам. Сейчас выясняются все подробности конфликта.

Кстати, один из наиболее активных дебоширов, который был в самом эпицентре драки, уже извинился за свое поведение.

- Прошу прощения за конфликт, - кратко говорит парень на видео оперативной съемки. – Больше такого не повторится.