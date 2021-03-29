Сибиряк зарезал жену и сына во время ссоры Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Трагедия в одной из семей бурятского села Дырестуй произошла 26 марта. Во время ссоры 64-летний мужчина расправился с 65-летней женой и 42-летним сыном. По версии следствия глава семьи, который вел трезвый образ жизни, устал от многочисленных пьянок, которые устраивали его близкие. Очередной конфликт в семье случился после того, как сын пенсионера опять вернулся домой пьяным и столкнул отца с дивана на пол.

На этом пьяный мужчина не успокоился. Когда отец стал готовить корм для домашнего скота, сын, которому не понравился шум, соскочил с дивана подбежал к нему и стал оскорблять. Отец выхватил из-за пазухи нож и несколько ударил им сына в шею. На крики прибежала пьяная жена. С ней мужчина расправился таким же образом. Вскоре в дом зашла племянница, которая вызвала полицию.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.

Чтобы проверить версию о том, что пенсионер совершил убийство в состоянии аффекта, назначена психолого-психиатрическая экспертиза.