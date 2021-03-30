За неуплату алиментов жителя Иркутской области отправили в колонию Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С начала36-летний житель поселка Залари помогал матери своего ребенка материально, выплачивал алименты частично. Потом перестал вовсе, хотя на руках у него было постановление суда о необходимости перечислять женщине четверть своих заработков.

- Имея доходы от неофициальной работы в автосервисе, денежные средства расходовал по собственному усмотрению, - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области. - Общая сумма задолженности по алиментным обязательствам составила порядка 1,3 миллиона рублей.

Так действия мужчины попали под статью «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». В суде решили, что отец – ранее судимый по статья «Незаконная рубка лесных насаждений», «Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины» - заслуживает более жестких мер, только они смогут привести к его исправлению.

В итоге мужчину приговорили к лишению свободы в колонии общего режима на три года и один месяц.

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