Почему «Слата» делает ставку на «ХлебСоль»

Ярослав Шиллер, исполнительный директор торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль». Фото: архив компании

В 2020 году изменения произошли практически во всех сферах, в том числе и в ритейле. Как отметил Ярослав Шиллер, исполнительный директор торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль», в этот период требовалось, не опираясь на опыт прошлых лет, искать новые подходы и принимать быстрые решения.

- Мы стали одной из первых компаний региона, отправивших часть сотрудников на удаленку, - рассказал он. - Тех, кто возвращался в этот период из отпусков, к работе допускали только после двухнедельного карантина. В магазинах графики были построены по вахтовому методу, чтобы команды сотрудников не пересекались. Кроме того, появилась так называемая группа быстрого реагирования, которая дезинфицировала помещения.

Между тем были и положительные моменты. В связи с временным закрытием кафе и ресторанов в торговые сети стали приходить дополнительные деньги.

- Появился спрос на готовую продукцию, но на ее продажу были наложены ограничения. Сейчас мы разрабатываем проект взаимодействия с ресторанным бизнесом. Планируем продавать готовые блюда через нашу сеть. В ближайшее время появится первый партнер, - сообщил Ярослав Шиллер.

Исполнительный директор ТС «Слата» и «ХлебСоль» также подчеркнул, что товары местных производителей, которые стали продаваться в супермаркетах сети с августа 2020 года, оказались очень востребованы.

- Это хороший проект. Мы давно думали о его реализации. Определенные нюансы, конечно, есть. Если в наши сети со своей продукцией хочет зайти стартап, - учим, объясняем, подсказываем. Также мы постоянно ведем переговоры по подключению к процессу банковской сферы, которая помогала бы бизнесу инвестициями. Таким образом, мы участвует в развитии малого предпринимательства в регионе и формируем конкурентную среду, - констатировал Ярослав Шиллер.

Говоря о выводах, которые можно сделать по итогам 2020 года, он отметил, что сегодня региональный ритейлер делает акцент на развитии формата дискаунтеров «ХлебСоль», потому что в настоящее время магазины низких цен особенно востребованы.

Задача на 2021 год - открыть 50 новых дискаунтеров в Приангарье и Забайкалье. «Слата» тоже будет развиваться, но не такими темпами. Напомним, что в настоящее время общий пул магазинов «Слата» и «ХлебСоль» - 324.