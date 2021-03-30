Поиски заблудившихся в лесу геодезистов завершились ночью 30 марта в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

- Мы не можем найти дорогу, - раздался около полуночи звонок по телефону доверия МЧС Приангарья. – Мы – геодезисты. Возвращались с работ на базу и заплутали. Хотели проехать по объездному пути на Тойоте. Мы в районе деревни Игжиновка в Жигаловском районе.

Они сообщили примерные координаты, отметили, что топливо в их машине на исходе, как и заряд батарей в сотовых телефонах. К месту выдвинулся врио заместителя начальника 48 пожарно-спасательной части Артём Кармаданов на личном автомобиле. Однако, когда приехал к месту заплутавших не нашел. Мужчины не стали дожидаться спасения и продолжили путь, чем очень осложнили ситуацию. Искать их дальше можно было только на машинах с более высокой проходимостью.

- Я вернулся в Жигалово за помощью, - рассказал пожарный пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Продолжили поиск уже на УАЗе с заведующим отделом ГО и ЧС Жигаловского района Вячеславом Яковлевым.

Разыскать геодезистов удалось только около 4 часов утра. Спасателям пришлось преодолеть 25 километров по лесу.

- Мужчин нашли на берегу реки Лены напротив деревни Пономарева, все они в удовлетворительном состоянии, - отмечают спасатели.

Заблудившихся с их оборудованием увезли на базу. Тойота геодезистов неисправна, за ней вернутся сегодня днем.

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