Приусадебные участки подтопило в 5 населенных пунктах Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Подтопленных домов нет, а вот 26 приусадебных участков талые воды в Иркутской области уже подтопили. Подтопления на утро 30 марта есть в пяти населенных пунктах региона.

- Это семь участков в селе Хомутово, восемь - в деревне Грановщина, семь – в селе Урик Иркутского района, три - в селе Большая Елань и один участок в деревне Большежилкино Усольского района, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

В регионе проводятся работы для предотвращения дальнейших подтоплений. Так, в Хомутовском и Уриковском МО откачивают воду из сточных канав и прочищают водоотводные каналы. В Грановщине возводят дамбу. В Усольском районе с подтопленных улиц откачивают воду.

Также известно, что речка Солянка в Иркутске вышла из русла, подтоплены два дома и 11 участков в садоводстве «Текстильщик», и 1 участок в сад-ве «Светлый». Работы на речке по расчистке русла начались еще вчера.

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