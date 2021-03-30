168 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 30 марта возросло до 61 581. За сутки диагноз COVID-19 лабораторно подтвердился еще у 168 человек.

- В ковидных госпиталях региона на сегодняшний день медики лечат 1517 пациентов, - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу Приангарья.

За минувшие 24 часа выздоровел еще 241 сибиряк, всего болезнь в нашем регионе смогли победить 59 435 жителей. Увы, не все оказались сильнее инфекции. Сегодня, 30 марта, стало известно о смерти еще девяти человек: восемь из них сгубил COVID-19, еще одного зараженного - иные болезни.

С начала пандемии регион потерял уже 2379 человек: причиной смерти коронавирус стал в 2110 случаях, еще 269 подхвативших заразу имели также и другие тяжелые заболевания, которые привели к летальному исходу.

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