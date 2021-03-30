Депутаты ЗС посетили социальные учреждения Заларинского района

Областные парламентарии посетили ряд социальных объектов в поселках Тыреть и Залари.

Социальные учреждения в Заларинском районе осмотрели депутаты Законодательного Собрания Иркутской области. Вице-спикер Кузьма Алдаров, депутаты Александр Гаськов, Артем Лобков, Ирина Синцова и Дмитрий Тютрин начали визит в район с рабочего поселка Тыреть, где приняли участие в открытии Межрайонного паллиативного отделения Тыретской районной больницы (также для пациентов Зиминского района).

Уточним, что в создании содействие оказали депутаты, предусмотрев на эти цели бюджетное финансирование. Отделение рассчитано на 15 коек, оснащено оборудованием, подготовлены двух- и четырехместные палаты. Что касается самого здания больницы, то часть его пустует, его нужно достраивать.

Детский сад «Семицветик» также посетили депутаты. Учреждение новое, открыто в 2020 году. Кирпичное здание построено за два года, стоимость объекта составила 77,1 млн рублей. Из областного бюджета было выделено 2,4 млн. рублей на приобретение оснащения, из муниципального - 152,6 тыс. руб. По мнению парламентариев, строительство детского сада стало примером слаженной работы региональной и муниципальной власти.

В Тыретской средней школе проводится капремонт. Уже перекрыта кровля, будут заменены оконные блоки, полы, обшит фасад, отремонтирован спортзал, оборудован новый стадион. Сейчас на объекте работает 15 человек, подрядчик из Иркутска. По мнению депутатов, темпы и качество работ внушают оптимизм. А вот для завершения капремонта Тыретского центра досуга не хватает средств. Областные парламентарии намерены взять на контроль вопросы финансирования.

Непростая ситуация сложилась в Заларинской средней общеобразовательной школе №2, где учится 580 человек. Учреждение расположено в трех корпусах и два из них нуждаются в реконструкции. Администрация подготовила проектно-сметную документацию. Строительство комплекса обойдется примерно в 1.2 млрд рублей. Был поднят вопрос и о необходимости выделения средств на проектные работы для Заларинской районной больницы. В 2021 году эта сумма составит 40 миллионов рублей. Медико-техническое задание на капитальное строительство уже разработано, ориентировочная стоимость составляет 1,4 миллиарда рублей. Областные депутаты были на этом объекте уже не раз, вопрос строительства больницы планируют оставить на контроле.