Мошенники, представившись полицейскими, забрали 3 миллиона рублей у инженера из Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мошенники продолжают удачно обогащаться за счет доверчивых жителей Иркутской области. Очередным их «спонсором» стал 55-летний инженер. Сначала его развод начался по классической схеме. Мужчине позвонил лже-сотрудник банка и сказал, что якобы с его карты мошенники пытаются снять деньги. Иркутянин сначала не поверил. Тогда аферисты включили план Б. Подделав номер дежурной части МВД, они позвонили инженеру от имени начальника местного отдела полиции.

- Мы ловим аферистов, и вы должны нам помочь, - сказал мужчине лже-полицейский на другом конце провода. – Делайте все, что скажут сотрудники банка, и мы их поймаем.

После этого у иркутянина не осталось сомнений. Не подозревая, что разговаривает с преступниками, инженер выполнил все требования аферистов.

- У него списали 3 миллиона рублей, - сообщили «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Сейчас выясняются все подробности.

Добавим, что по неутешительной статистике полицейских, в 2020 году в Приангарье произошло более 8,5 тысяч преступлений.