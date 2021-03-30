Режим повышенной готовности ввели в Иркутске из-за угрозы подтопления. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Из-за угрозы подтопления отдельных участков, в Иркутске с 30 марта введен режим повышенной готовности. Кстати, из-за таяния снега уже подтопило часть садоводства в районе Плишкинского тракта. В садоводстве «Светлый» подтоплено 42 участка, в «Текстильщике» – 29. В дома вода не зашла, поэтому от эвакуации жители отказались. Сейчас специалисты пропиливают русло реки Солянка и отсыпают участки. Кроме этого, в выходные талые воды подтопили улицы Вилюйская, Тувинская и Аларская.

– Мониторинг уровня воды во всех реках города будет вестись круглосуточно, - отметили в администрации Иркутска. – Также расчищаются их русла и водостоки, при необходимости откачивается вода. Все службы будут готовы к возможному паводку.

Горожанам, в случае экстренной ситуации советуют обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу.