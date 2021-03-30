Аномальное тепло вернется в Иркутск к выходным. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Аномальная для начала апреля жара идет на Иркутск. Конечно, это не значит, что в ближайшие дни ожидается +30. Однако на картах прогноза погоды Росгидромета Восточная Сибирь покрашена в красно-бурый цвет. Это значит, что в ближайшие дни будет на 4-8 градусов теплее обычного. Рассказывает заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова.

-В ближайшие сутки нас атакует холодный фронт, -- говорит Юлия Янькова. - Вслед за ним затечет и холодная воздушная масса. Так, 31 марта температура понизится до +2...+3 днем. А и 1-2 апреля +1...+6. Но и это на 2-4 градуса выше нормы! Поэтому все прогностические карты и сообщают об этом. А к выходным, 3-4 апреля, ждем уже +10...+12. Это намного теплее, чем обычно. И мы предполагаем, что такое тепло простоит в регионе и в начале следующей недели. Хотя начало весны всегда очень непредсказуемо.

А вот настоящая зима на пару дней вернется на Катангу. Там в ночь на второе апреля ожидается 25-30 мороза. Но уже к выходных вернутся плюсовые температуры.