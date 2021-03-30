Сибирячка неудачно припарковалась и, испугавшись гнева мужа, инсценировала угон.

Неизвестно, чем закончится очередной, и, судя по всему, неизбежный, скандал в семействе жителей Забайкальского края. Надеемся, что миром. И, может быть, супругу придет в голову мысль, что держать жену "в ежовых рукавицах" все же не стоит. Ибо страх до добра не доводит. А порой доводит и вовсе до суда.

-Женщина написала заявление об угоне после того, как неудачно припарковалась в гараж, перепутав педали газа и тормоза, - уточняют подробности в пресс-службе Забайкальского районного суда. -Автомобилю были причинены значительные повреждения.

Испугавшись гнева мужа, несчастная женщина не нашла ничего лучше, кроме как инсценировать угон. Она отогнала автомобиль подальше, достала все из бардачка и разбросала по салону, чтобы выглядело правдоподобнее. А потом оставила ключи в салоне и ушла домой.

Ясно, что полиция быстро выяснила, что никакого преступления не было, авто никто не угонял.

Теперь женщине нужны деньги не только на ремонт автомобиля, но и на уплату штрафа за заведомо ложный донос.