МЧС: Подтопления талыми водами возможны на юге и западе Иркутской области. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Из-за того, что температура воздуха в Иркутске и регионе остается высокой, а, кроме того, в ближайшие сутки пройдут дожди, может подтопить поселки на юге, в центре и западе области.

- В частности, на особом контроле ГУ МЧС России по Иркутской области находятся село Хомутово и деревня Грановщина Иркутского района, где, в общей сложности, на данный момент остаются подтопленными талыми водами 14 приусадебных участков, а также садоводства «Светлый» и «Текстильщик» Правобережного округа города Иркутска, где, по уточненным данным, разлившимся ручьем Солянка подтоплен 71 участок, - сообщает пресс-служба ведомства.

Администрации поселков ведут работы по оказанию помощи населению по откачке талых вод с подтопленных приусадебных участков, отвод талых вод и расчистка водоотводных каналов. В случае резкого ухудшения ситуации жителей направят в деревню Куда. Одновременно уже в Иркутске в течение дня расчищали русло ручья Солянка.