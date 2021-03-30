Отключение отопления в Иркутске 31 марта 2021: адреса, когда вернется тепло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение отопления в Иркутске 31 марта 2021 проведут планово в Свердловском, Ленинском и Правобережном округах. Тепла не будет в части домов в этих районах с девяти утра. Где-то подачу теплоэнергии возобновят спустя пять часов, а где-то только спустя десять.

- Отключения будут проводиться для ремонтных работ на тепловой сети, чтобы избежать аварийной ситуации, - сообщает Оператор Теплосети Иркутска.

Отключение отопления в Иркутске 31 марта 2021 состоится в домах на улицах Игошина, Академика Курчатова, Ивана Франко, Баумана, Ярославского, Володарского, Карла Либкнехта, Дзержинского, Канадзавы, Марата, Фридриха Энгельса, 8-е Марта (см. таблицу).

Отключение отопления в Иркутске 31 марта 2021: адреса

Отключение отопления в Иркутске 31 марта 2021: адреса, когда вернется тепло. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

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