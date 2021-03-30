Больше 18,5 тысяч человек заболели ОРВИ в Иркутской области за неделю Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За минувшую неделю в Иркутской области ОРВИ подхватили 18592 жителя. В большинстве своем это дети. Из среди «простудившихся» - 12 932. Что касается Иркутска, то здесь острые респираторно-вирусные инфекции были выявлены у 7684 горожан, в числе которых 5661 ребенок.

И хотя темпы распространения ОРВИ в регионе немного снизились и уровень заболеваемости ниже эпидемического почти на 37% ( неделей ранее заболевших было больше 20 тысяч), у специалистов есть и другие наблюдения.

- Положительный темп прироста заболеваемости отмечается среди взрослого населения и среди детей в возрастной группе от 0 до 6, - отмечает пресс-служба Роспотребнадзора по Иркутской области.

Стоит отметить, что до сих пор в Приангарье не выявлено ни одного случая заболевания гриппом. Вирусы гриппозной этиологии обычно проявляли себя в декабре, активное заражение шло в феврале и марте. В этом году гриппа в регионе – нет.

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