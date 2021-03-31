Погода в Иркутске: 31 марта возможны осадки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Снег и мокрый снег возможен в Иркутске в первой половине дня, - предупреждают синоптики. Однако, днем осадков в областном центре не ожидается. Так, погода в Иркутске 31 марта будет с переменной облачностью, северо-западным ветром, скорость которого будет достигать 4-9 м/с днем.

- Воздух в столице Приангарья сегодня прогреется до +5...+7 градусов, - сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

Погода в Иркутской области 31 марта также ожидается с переменной облачностью, осадками в виде мокрого снега и снега, обильного утром, небольшого – днем. Ветер в Приангарье сегодня усилится, местами возможны порывы до 14 м/с, а в западных и северных районах и вовсе до 15-17 м/с. Днем в регионе +2…+7, но, если небо затянут облака, температура воздуха опустится ниже нуля -3…-8.

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