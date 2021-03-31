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Происшествия31 марта 2021 8:52

Специалисты выясняют причину гибели коров в фермерском хозяйстве в Черемховском районе

Ранее уже выяснялось, что животных в этом хозяйстве неправильно содержали и кормили
Любовь АРБАТСКАЯЛюбовь АРБАТСКАЯ
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Специалисты выясняют причину гибели коров в фермерском хозяйстве в Черемховском районе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты выясняют причину гибели коров 29 марта в одном из крестьянских фермерских хозяйств в Черемховском районе.

- Сотрудники Черемховской станции по борьбе с болезнями животных выехали на место, вскрыли туши, взяли анализы для лабораторных исследований, чтобы установить причину гибели, - сообщили в правительстве области. - В хозяйстве работает комиссия службы ветеринарии Иркутской области.

Ранее специалисты уже выясняли, что животные в этом хозяйстве истощены, а на территории обнаружены их трупы и шкуры. Анализы показали, что коров неправильно содержали и кормили.

А поскольку глава хозяйства о гибели скота не сообщал, административную проверку проведут специалисты Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

Ранее служба ветеринарии Иркутской области узнала, что животные в этом хозяйстве истощены, а на территории обнаружены их трупы и шкуры. Анализы показали, что коров неправильно содержали и кормили.

ЧП