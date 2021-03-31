Специалисты выясняют причину гибели коров в фермерском хозяйстве в Черемховском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты выясняют причину гибели коров 29 марта в одном из крестьянских фермерских хозяйств в Черемховском районе.

- Сотрудники Черемховской станции по борьбе с болезнями животных выехали на место, вскрыли туши, взяли анализы для лабораторных исследований, чтобы установить причину гибели, - сообщили в правительстве области. - В хозяйстве работает комиссия службы ветеринарии Иркутской области.

Ранее специалисты уже выясняли, что животные в этом хозяйстве истощены, а на территории обнаружены их трупы и шкуры. Анализы показали, что коров неправильно содержали и кормили.

А поскольку глава хозяйства о гибели скота не сообщал, административную проверку проведут специалисты Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

Ранее служба ветеринарии Иркутской области узнала, что животные в этом хозяйстве истощены, а на территории обнаружены их трупы и шкуры. Анализы показали, что коров неправильно содержали и кормили.