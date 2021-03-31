Восемь человек скончались от коронавируса в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 31 марта достигло 61 753. В их числе и те, кто узнал, что болен COVID-19 за минувшие сутки. Таких было – 172. Немного больше, по сравнению с темпом заболеваемости на этой неделе: с воскресенья, 28 марта, суточный прирост был выше 169.

Выздоровели за сутки еще 224 наших земляка. Всего с начала пандемии болезнь победили уже 59 659 жителей региона.

- В ковидных госпиталях 31 марта лечат 1491 пациента, - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.

К несчастью, в Приангарье летальные исходы течения болезни продолжают регистрировать каждый день. Так, за минувшие сутки скончались от COVID-19 еще восемь человек. С начала распространения инфекции в нашем регионе от коронавируса умерли уже 2118 зараженных, еще 260 с таким же диагнозом были больны и другими тяжелыми болезнями, которые и стали причиной их смерти.

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