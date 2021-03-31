Сибиряк жестоко убил тяжелобольного отца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трагедия в одной из семей Нижнеилимского района произошла в июле 2020 года. Местный 47-летний житель решил расправиться со своим 83-летним отцом-инвалидом, с которым он проживал в одном доме. Ему не нравилось, что тяжелобольной пенсионер периодически, мучаясь от боли, громко кричит. В один из дней, мужчина взял металлический прут и несколько раз ударил им отца по голове. От полученных травм тот скончался на месте. На днях преступник, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека», услышал приговор суда.

- Его приговорили к 8 годам лишения свободы, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Кстати, следователи выяснили, что погибший пенсионер, когда был ребенком, пережил концлагерь.