Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом в Нижнеудинске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Нижнеудинская межрайонная прокуратура начала проверку после смертельного ДТП, накануне произошедшего в городе Нижнеудинск Иркутской области, начала проверку. Напомним, 29 марта около девяти вечера 60-летний водитель автобуса сбил женщину, идущую по краю проезжей части. С травмами ее отвезли в больницу. Степень тяжести вреда ее здоровью сейчас определяется.

Как сообщали накануне сотрудники МВД, медицинское освидетельствование показало, что водитель автобуса в момент наезда на пешехода был пьян. Мало того, что он сел нетрезвым за руль, он в таком состоянии ездил по маршруту – в момент ДТП в салоне находились 18 пассажиров. Они не пострадали.

- Проводится проверка соблюдения законодательства о пассажирских перевозках, безопасности дорожного движения, охране труда, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области. - По результатам, в случае необходимости, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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