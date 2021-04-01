169 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области за сутки
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом. Сегодня, 1 апреля, оно возросло до 61 922. За минувшие сутки о том, что больны COVID-19 узнали еще 169 наших земляков.
Выздоровели за последние 24 часа 202 человека, всего болезнь победили 59 861 подхвативший заразу.
- В ковидных госпиталях региона сейчас находится 1502 пациента, – сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.
Увы, в Приангарье продолжаются летальные исходы течения болезни. За сутки скончались еще 10 человек: причиной смерти 9 из них стал COVID-19, еще один зараженный умер от других тяжелых болезней. С начала пандемии Иркутская область потеряла уже 2388 жителей: COVID-19 сгубил 2127 из них, еще 261 заболевший был болен также и иными болезнями, которые и привели к смерти.
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