169 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом. Сегодня, 1 апреля, оно возросло до 61 922. За минувшие сутки о том, что больны COVID-19 узнали еще 169 наших земляков.

Выздоровели за последние 24 часа 202 человека, всего болезнь победили 59 861 подхвативший заразу.

- В ковидных госпиталях региона сейчас находится 1502 пациента, – сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.

Увы, в Приангарье продолжаются летальные исходы течения болезни. За сутки скончались еще 10 человек: причиной смерти 9 из них стал COVID-19, еще один зараженный умер от других тяжелых болезней. С начала пандемии Иркутская область потеряла уже 2388 жителей: COVID-19 сгубил 2127 из них, еще 261 заболевший был болен также и иными болезнями, которые и привели к смерти.

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