Около 100 мотоциклистов погибло за 4 года на дорогах Иркутской области. Фото: Михаил Пантелеев

С началом весны на дорогах Иркутской области, по традиции увеличится количество мотоциклистов. А это значит, что автомобилистам стоит быть еще внимательнее. Кстати, по грустной статистике полицейских, за последние 4 года на дорогах Приангарья в результате в авариях погибло около 100 мотоциклистов либо их пассажиров. Еще более 1000 получили различные травмы.

Итак, пик ДТП с мотоциклами приходится на июль, однако первые аварии фиксируются уже в апреле. Чаще всего мотоциклисты попадают в происшествия в Иркутске и Иркутском районе, а также в Чунском и Тулунском районах. Наиболее аварийно опасным днем недели считается суббота.

- В 80% случаях виновниками аварий являлись сами мотоциклисты, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - В 190 ДТП у них не было водительских прав, в 67 водители садились за руль пьяными. Кстати, 97% нарушителей – мотоциклисты-мужчины и только 3% женщины.

Также часто в аварии попадают дети, которым покататься на мотоциклах разрешают родители. В МВД предупреждают, что за это взрослым грозит штраф в 30 тысяч рублей. Кроме этого, их могут привлечь за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, а семью поставят на профилактический учет.