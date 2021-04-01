Эксперты рассказали, как предотвратить ошибки при продаже квартир. Фото: Иван ВИСЛОВ

При продаже недвижимости всегда нужно держать ухо востро. Снизить риски, которые приводят к расторжению сделки, всё-таки возможно.

«В любых сделках с недвижимостью нельзя ручаться за добросовестность покупателя, однако можно минимизировать риски, связанные с дальнейшим расторжением договора или признанием сделки недействительной»,— сообщает NEWS.ru со ссылкой на экспертов-юристов.

Стоит воздержаться от покупки объекта в рассрочку. Деньги должны быть переданы сразу после перехода права собственности на нового владельца. Обязательно удостоверьтесь, что «живые» деньги у покупателя действительно есть.

Перед сделкой проверяйте покупателя и его семью на признаки банкротства. Сделка, заключенная человеком на грани разорения, может быть недействительной. Получите согласие супруга или супруги покупателя на совершение сделки, таким образом можно предотвратить оспаривания сделки, совершённой без согласия второй половины.