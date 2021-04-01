Еще пять ледовых переправ закрыли в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Автомобилистам следует быть внимательными – еще 5 ледовых переправ закрываются в Иркутской области. Речь о зимниках в Усть-Кутском и Нижнеудинском районах. Почему, понятно – с каждым днем все теплее, толщина наста все тоньше, становится небезопасно. Итак, запретили выезд всех машин через реку Уду — в поселок Костино,Заречье и в деревню Казачья Бадарановка. Помимо того, запрещено движение через реку Лену в поселках Верхнемарково и Марково.

А что происходит с другими ледовыми переправами? Работа еще 34 ледовых переправ в прежнем режиме: в Балаганском, Братском, Тайшетском, Киренском, Усть-Кутском, Тулунском, Бодайбинском, Мамско-Чуйском, Катангском, Жигаловском, Казачинско-Ленском районах.

Региональные инспекторы призывают жителей Иркутской области быть предельно внимательными и осторожными при пользовании ледовыми переправами.