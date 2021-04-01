Плата за посещение Прибайкальского нацпарка выросла 1 апреля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Плата за посещение Прибайкальского национального парка увеличилась. Новые цены начали действовать с 1 апреля. Так, жителям России, приехавшим в наш регион насладиться прогулками по красочным местам, придется внести плату в размере 150 рублей (ранее было 100). Для тех же, кто проживает в Иркутской области новая такса составит 75 целковых вместо 50, как это было раньше, для иностранцев – 300 рублей.

- Все новшества – результат приведения нормативной документации ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в соответствие с федеральным законодательством, которое обязывает установить минимальный размер платы за разрешение посещения федеральных ООПТ не ниже 1% от установленного в стране минимального размера оплаты труда, - сообщают сотрудники Прибайкальского национального парка.

Но, это не все нововведения. Согласно федеральному законодательству список россиян, кто может отдохнуть на берегу Байкала бесплатно расширился. Платить не нужно школьникам, пенсионерам, многодетным родителям, малоимущим, маломобильным жителям, а также ветеранам. Но, важное замечание – это не освобождает их от оформления разрешения на посещение нацпарка. Сделать его себе можно бесплатно и на целый год в участковых лесничествах.

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