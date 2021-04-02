Двух жителей Братска задержали за нападение на 80-летнего тулунчанина Фото: Дмитрий Ахмадуллин

История эта произошла в январе этого года. Двое мужчин в медицинских масках около 9 утра забрались в ограду к 80-летнему жителю Тулуна, затащили вышедшего на шум мужчину в дом и, угрожая ножом, потребовали все деньги, которые есть у пенсионера. Хозяин отдал им 9000 рублей.

- После этого преступники заперли дом на амбарный замок и скрылись, - рассказали КП-Иркутск сотрудники МВД России по Иркутской области. - Пожилой мужчина смог через окно выбраться из здания и обратился за помощью к соседям.

Найти нападавших было не просто, ведь пенсионер не видел их лиц. Но следователи проработали всевозможные версии. Последняя из них указала на двух приезжих братчан 26 и 30 лет. К тому времени, они уже уехали из Тулуна, их задержали в Братске.

- Один из задержанных ранее проживал в Тулуне неподалеку от дома пострадавшего и знал, что пожилой мужчина одинок, - отмечают полицейские.

Расследование уголовного дела по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия или предмета, используемого в качестве оружия» продолжается. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

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