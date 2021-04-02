Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области превысило 62 000 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 2 апреля превысило 62 тысячи. С начала распространения инфекции в нашем регионе ее выявили у 62 088 человек. За сутки в это число попали еще 166 жителей, получивших положительные результаты тестов.

Конечно, большинство из тех, кто подцепил заразу, сейчас уже здоровы. Таких в Приангарье 2 апреля 60 052 (+191 за сутки).

- В ковидных госпиталях на сегодняшний день медики лечат 1471 пациента, - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу Иркутской области.

Есть, конечно, среди них и тяжелые больные. Летальные исходы, к несчастью, также регистрируются каждый день. За минувшие сутки от COVID-19 скончались еще 9 пациентов. С начала пандемии регион потерял уже 2397 человек: причиной смерти коронавирус стал 2136 раз, еще 261 зараженного COVID-19 сгубили иные тяжелые болезни.

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