Браконьера с собаками задержали во время охоты на косулю в Иркутской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приангарье наступил «настовый» период, сообщают сотрудники министерства лесного комплекса Иркутской области. В это время особенно уязвимыми становятся копытние. Причем не только для волков, браконьеры, зная это, выходят на нелегальную охоту.

Так, накануне сотрудники минлеса региона накануне задержали в Заларинском районе мужчину с двумя охотничьими собаками. При нем также было огнестрельное оружие, причем нелегальное, и охотничьи лыжи.

- Мужчина осуществлял незаконную добычу косули сибирской, - сообщает пресс-служба министерства лесного комплекса Иркутской области. - В настоящее время по данному факту все материалы переданы в органы полиции для решения вопроса о привлечении нарушителя к ответственности.

Для спасения жизни копытных специалисты увеличили количество проводимых рейдов в охотничьих угодьях Приангарья.

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