Полицейские в Бурятии спасли сибирячку, у которой начались преждевременные роды, и ее ребенка. Фото: ГУ МВД России по Бурятии

«Пусть хранит их Бог на своём посту, здоровья им и их родным. Спасибо им огромное! Если бы не они, эти лишние минуты могли оказаться для нашей семьи самыми страшными!» - вот такое сообщение пришло в аккаунт региональной Госавтоинспекции Бурятии.

Написала его сибирячка из Улан-Удэ с просьбой к руководству ГИБДД поблагодарить двух инспекторов – Николая Зеленкина и Дмитрия Дондокова. Если бы не они, тот ноябрьский день для семьи женщины мог обернуться трагедией. На 24 неделе у беременной уланудэнки начались преждевременные роды, будущую мамочку спешно повезли в больницу. На счету была каждая минута, но машина попала в пробку. А там неподалеку на счастье дежурил экипаж ГИБДД – Николай Зеленкин и Дмитрий Дондоков. Инспекторы мигом пересадили беременную в служебную машину и помчали в Железнодорожную больницу. Николай Зеленкин на руках занес беременную в здание медицинского учреждения и передал врачам. Вскоре на свет появилась девочка – совсем крохотная, весом всего в 670 граммов. Почти три месяца ребенок провел в реанимации и еще месяц на реабилитации. А сейчас кроха наконец-то выписали, она дома с мамой и папой, и вес набрала - 4 килограмма.

И теперь, когда с дочкой все хорошо, мамочка поблагодарила полицейских, которые спасли жизнь ей самой и малышке.

- Было очень страшно, боялись, что придётся принимать роды прямо в патрульном автомобиле, - цитируют в ГУ МВД России по республике Бурятии слова Николая Зеленкина и Дмитрия Дондокова. – Очень рады, что с мамой и девочкой все хорошо.