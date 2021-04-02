Мошенники обманули пенсионерку из Усолья на 340 тысяч рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пенсионерка из Усолья–Сибирского лишилась сбережений. Мошенникам женщина подарила 340 тысяч рублей. А обманули ее телефонные аферисты на том, что пообещали ей компенсацию за купленные когда-то лекарства.

«Незнакомец позвонил 66-летней женщине и представился следователем. Мужчина рассказал, что фирма, в которой сибирячка по интернету заказывала препараты, вне закона. Счета организации якобы арестованы», - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

А для пущей верности после этого звонка пенсионерке поступил еще один. На сей раз от «адвоката». Он убедил женщину, что скоро ей выплатят 10 миллионов рублей компенсации, потому как купленные ею лекарства «вредны для здоровья».

Обман удался. Для оформления документов, страховки и «машины для перевозки денег» сибирячка перевела преступникам 340 тысяч рублей. А когда поняла, что с ней говорили мошенники, обратилась в полицию. Теперь «следователя» и его напарника «адвоката» ищут.