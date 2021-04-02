МЧС предупредил жителей Иркутской области об ухудшении погоды 3 апреля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

МЧС предупреждает: третьего апреля на западе и севере Иркутской области ожидается снег и сильный ветер. Это данные синоптиков. Что касается самих метеорологов, то они дают такой расклад:

- Переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, ночью в Катангском и северо-восточных, днем в северных и Чунском районах небольшой, местами умеренный мокрый снег и снег, - уточняют в гидрометцентре региона. - Ветер западный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, утром и днем в западных и северных районах 5-10 м/с, местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью -1...-6, при прояснении -11...-16, днем +5,+10, местами +2,-3, в западных и южных районах при уменьшении облачности +10 ...+15, в Катангском районе ночью -10...-15, в пониженных формах рельефа -20...-25, днем +4...-1, при облачной погоде -5...-10, а севере района ночью -25...-30, днем -10...-15.

За этими цифрами - возможность различных ЧП.

- Обращайте внимание на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта, - сообщают в ГУ МЧС по Иркутской области. - Возможно налипание мокрого снега, их обледенение и обрыв. Если Вы увидели подобное - сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.

В Саянах и на юге Прибайкалья сохраняются условия для схода снежных лавин. Поэтому туристов предупреждают о том, что лучше в ближайшие выходные отказаться от походов.

Что касается Иркутска, то в городе ожидается переменная облачность, днем потеплеет до +10...+12.