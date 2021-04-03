Отключение отопления в Иркутске 5 апреля 2021: адреса и время Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На улице днем уже по-весеннему греет солнце, поэтому отключение отопления в Иркутске 5 апреля 2021 не заставит мерзнуть в квартирах. Специалисты поясняют, что мера вынужденная.

- В некоторых домах теплоснабжение будет отключено на несколько часов для ремонта на тепловой сети, чтобы избежать аварийной ситуации, - пояснили в группе "Оператор тепловых сетей Иркутска" в "Фэйсбуке". - Приносим извинения за доставленные неудобства.

Итак, отключение отопления в Иркутске 5 апреля 2021 запланировано в четырех округах. Дольше всего, с 9 до 17 часов, батареи будут прохладными в нескольких зданиях на улицах Фурье и Урицкого в центре города, а также на улице Ядринцева.

Где еще предстоит отключение отопления в Иркутске 5 апреля 2021 - полный список адресов смотрите ниже.