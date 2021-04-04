Погода на 4 апреля в Иркутске: днем потеплеет до +10 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Благодаря тому, что в Иркутске с каждым днем все теплее, горожане вполне уже могут начинать дачный сезон. Вот и в воскресенье, 4 апреля синоптики обещают нам вполне комфортные для начала апреля +8, +10 градусов. Ни снега, ни дождя не ожидается. Ветер подует северо-западный 5-10 м/с.

Что касается погоды в Иркутской области, то в Приангарье пройдет снег и мокрый снег. В Нижнеудинском, южных, центральных и верхнеленских районах местами небольшие осадки. В Тайшетском, Чунском, а также в северо-восточных районах местами умеренный мокрый снег и снег. Ветер подует 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, ночью в западных и днём в северных и верхнеленских районах 5-10 м/с, порывы местами до 15 м/с. Температура днем +6,+11 градусов, местами +2,-3, в Катангском районе -2,-7, местами -12,-17.