Двое детей пропали без вести в Улан-Удэ Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Улан-Удэ вот уже несколько дней разыскивают двух пропавших детей. 13-летний Константин Бычковский и 15-летняя Татьяна Костина ушли из реабилитационного центра, и не вернулись. В полиции отмечают, что дети ушли в разные дни. Мальчик – 1 апреля, девочка – 2 апреля.

В официальном аккаунте ГУ МВД России по Бурятии в инстаграме, сообщают приметы детей. Мальчик европейской внешности, худощавого телосложения, его рост 153-158 см. Был одет в серую шапку, красно-оранжевую куртку, синие джинсы, темную обувь. С собой у него был темный рюкзак. У девочки также европейская внешность, она среднего телосложения, рост 164 см. Была одета в синюю куртку, черные штаны, синие кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении детей, просят сразу сообщать в ближайший отдел полиции.