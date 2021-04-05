Иркутский областной суд заменил осужденным черным лесорубам условный срок на реальный Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Группа 12 черных лесорубов была поймана в марте 2018 года сотрудниками ФСБ России по Иркутской области вместе с полицейскими МВД России по Приангарью. Мужчин подозревали кого в незаконной рубке, кого в пособничестве. Следователи МВД выяснили, что лидер группы начал ее создание еще в 2017 году, к рубкам приступили в 2018-ом.

- В состав группы вошли два жителя Боханского района, занимавшиеся подысканием мест незаконных рубок, формированием бригад из непосредственных исполнителей преступлений, снабжением их оборудованием и автотранспортом, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

В общей сложности задействовано было 12 человек в возрасте от 23 до 39 лет. Они успели совершить 21 незаконную рубку в Качугском, Боханском и Осинском районах. Ущерб, причиненный ими – свыше трех миллионов рублей. В декабре прошлого года в Качугском районном суде лесорубы услышали приговор.

- Осужденным было назначено условное наказание от одного года шести месяцев до четырёх лет шести месяцев (лидеру), а также штрафы от 350 000 до 500 000 рублей, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Иркутской области.

Такой приговор не устроил государственного обвинителя, он подал апелляцию в вышестоящую инстанцию. И Иркутский областной суд изменил наказание восьми из 12 осужденным – условные сроки сменили реальные – в колонии общего режима. Преступники уже взяты под стражу.

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