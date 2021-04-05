Жительницу Иркутской области осудили на полгода за неуплату алиментов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Жительницу поселка Усть-Ордынский в Иркутской области лишили родительских прав в марте 2018 года. Опеку на четверых ее детей оформила сестра женщины. По суду 38-летняя мать должна была выплачивать на содержание трех сыновей и дочери половину всех своих заработков.

Однако женщина продолжала вести праздный образ жизни, позабыв о своих обязанностях.

- У матери были доходы от случайных заработков, но денежные средства она расходовала по собственному усмотрению, - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области. - Общая сумма задолженности по алиментным обязательствам составила порядка 700 тысяч рублей.

Никаких действий для погашения долга алиментщица не предпринимала. Так, за отказ выполнять решение суда – то есть платить средства на содержание детей, сибирячка попала на скамью подсудимых. При рассмотрении дела, судья решил, что исправиться родительница сможет только после более жесткого наказания. Ее приговорили к лишению свободы на полгода. Их она проведет в колонии–поселении.

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