161 случай заражения коронавирусом подтвердился в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 5 апреля увеличилось до 62 572, так как за минувшие сутки инфекция подтвердилась еще у 161 заболевшего. Конечно, большинство из этих 62, 5 тысяч заразившихся уже выздоровели.

Переболели на сегодняшний день уже 60 508 человек. С облегчением за минувшие 24 часа вздохнул еще 41 подхвативший инфекцию, так как получил отрицательные результаты очередного теста на коронавирус.

- В медучреждениях региона 5 апреля медики лечат 1421 пациента с COVID-19, - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.

От COVID-19 за сутки скончались еще 8 человек. Всего с начала пандемии умерло уже 2 424 заболевших новой коронавирусной инфекцией: коронавирус стал причиной смерти в 2160 случаях, еще 264 пациента с таким же диагнозом погибли из-за иных тяжелых болезней.

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