Конюшня с лошадьми сгорела в селе под Иркутском. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Конюшня сгорела во дворе частного дома в деревне под Иркутском. Пожар в Турской произошел в ночь на 5 апреля. К моменту, когда на место ЧП прибыли пожарные, огонь охватил крышу загона для коней, под угрозой были и соседние постройки. Животных спасти не удалось.

- В результате случившегося погибли 10 лошадей. Кроме того, возле дома был обнаружен 42-летний пострадавший. Он получил ожоги кистей рук, но от госпитализации отказался. Его состояние оценивалось как удовлетворительное. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС.

Причину, по которой запылала конюшня и кто виноват в этом, должны установить специалисты. А хозяину конюшни остается подсчитывать ущерб, нанесенный пожаром, который распространился на территории около 300 квадратных метров.