От COVID в Иркутской области привито более 72 тысяч человек. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Еще около 11,5 тысяч доз вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник-V) поступило в Иркутскую область. Об этом главе доложил министр здравоохранения Яков Сандаков на заседании оперштаба. С момента начала прививочной кампании всего регион получил 129,9 тысяч доз препаратов для вакцинации от COVID-19.

- На сегодняшний день первым компонентом вакцинировано 104 435 человек, в том числе 36554 человека старше 60 лет. Полный курс вакцинации прошли 72316 человек, из которых около 27 тысяч – люди пожилого возраста, - приводит данные министерства здравоохранения пресс-служба правительства Иркутской области.

Больше всего поставивших вакцину в Иркутске - 40 тысяч 832 человека. В тройке также Ангарск - 9028 и Братск -7750 человек.

В первую очередь прививают не только пожилых людей, но и призывников. Более 1200 новобранцев готовы сделать прививку. Поэтому поступивший препарат будет направлен и для нужд будущих солдат. Все пункты призыва должны быть обеспечены также масками.