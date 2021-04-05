Мужчину, который ограбил школьниц, разыскивают в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Иркутские полицейские ищут преступника, который 3 апреля ограбил школьниц на улице Депутатская. Ограбление попало на камеру видеонаблюдения. В одном из дворов, мужчина подошел к игравшим на площадке школьницам и попросил их показать сережки, объяснив просьбу тем, что планирует купить похожие для дочери. Взяв у учениц 1 и 2 классов ювелирные украшения, он предложил купить в качестве благодарности сладости и дал им 100 рублей.

Когда обманутые дети зашли в магазин, мужчина скрылся. Лишь через два дня дети рассказали об ограблении родителям и те сообщили в полицию..

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Поиски преступника продолжаются

Полицейские также просят мужчину самому явиться в ближайший отдел МВД. также просят откликнуться очевидцев преступления.