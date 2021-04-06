Погода в Иркутске: 6 апреля в городе переменная облачность Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 6 апреля ожидается с переменной облачностью. Осадков метеорологи не обещают и сообщают, что сегодня будет теплый день. Сегодня днем воздух прогреется до +12…+14 градусов. Это, конечно, не рекорд. По данным Яндекса, рекорд был в 1978 году, тогда столбики уличных термометров показали +16. Но случалось, что 6 апреля в областном центре выдавалось очень холодным, так в 1980 году приморозило до -20.

- Ветер в Иркутске 6 числа дует с юго-востока, скорость его 4-9 м/с, - отмечают в Иркутском Гидрометцентре.

Атмосферное давление в столице Приангарья в норме – составляет 729 миллиметров ртутного столба. Что касается погоды в регионе в целом, то 6 апреля слабый снег может пойти только в северных районах, в остальных территориях без осадков. Ветер 2-7 м/с, возможны порывы до 13 м/с. Днем +10…+15, при облачности до 0 градусов.

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