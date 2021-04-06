Восьмибалльные пробки образовались в Иркутске 6 апреля утром. Фото: Яндекс.Пробки Фото: Предоставлено "КП"

Пробки в Иркутске 6 апреля утром оцениваются сервисом Яндекс в 8 баллов. Особенно сложно сегодня выбраться из Ленинского района. Заторы там отмечены на Иннокентьевском мосту и улице Олега Кошевого, также далее – по Сурнова и Рабочего Штаба. Что касается другого вызда – через Иркутный мост, то там дела обстоят еще хуже. Пробка начинается на середине улицы Трактовая и продолжается до самого Глазковского моста.

- Пробки в Иркутске 8 баллов, это на 2 балла больше, чем обычно в это время во вторник, - сообщает Яндекс. - Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 11 часам достигнут 4 баллов.

«Стоят» улицы Маяковского и Профсоюзная, проблемы с движением на улицах Челнокова, Пушкина, Гоголя. Есть небольшие по протяженности пробки на улице Лермонтова. Также красным расцвечены в приложении Яндекс.Пробки Байкальская, Седова, Декабрьских Событий, Партизанская, Тимирязева.

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