Больше 13 000 детей заболели ОРВИ в Иркутской области за неделю Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области за минувшую неделю ОРВИ медики диагностировали у 18 358 сибиряков. При этом большинство «простудившихся» - дети. Их в числе подхвативших вирусы – 13 004. Это цифры по региону, в Иркутске острые респираторные инфекции выявили у 6704 горожан, в их числе 4598 ребятишек.

- Положительный темп прироста заболеваемости отмечается среди детей в возрастной группе от 7 до 14, - сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области. - В целом уровень заболеваемости ОРВИ в Иркутской области находится ниже эпидемического порога на 35,4%.

Также специалисты отмечают, что заболевших гриппом среди обратившихся к врачам – нет. Вообще в сезоне простуд 2020-2021 вирусов гриппозной этиологии не было ни разу. Но пока сохраняется риск заразиться коронавирусом, сотрудники Роспотребнадзора просят чаще мыть руки, носить маски, дезинфицировать рабочие и другие столы, дверные ручки, телефоны и другие гаджеты.

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