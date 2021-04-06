10 жителей Ангарска будут судить за сбыт наркотиков на 6,4 миллиона рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Продавали наркотики в четырех городах Иркутской области, а также поставляли «запрещенку» в Бурятию и Красноярский край с июня 2017 года. Выследить подозреваемых сотрудникам регионального МВД удалось в июле прошлого года. Спецоперации позволили задержать не только 33-летнего лидера, но и его «работников» - их оказалось 10 человек в возрасте от 21 до 44 лет. Причем одного из них транспортные полицейские задержали прямо в аэропорту, он собирался покинуть Приангарье с очередной партией наркотиков.

- Запрещенные вещества подозреваемые приобретали в центральной части России, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – Затем, пользуясь услугами транспортно-логистических компаний, обеспечивали их перевозку.

Продавали наркотики через два интернет-магазина, созданных в мессенджерах на мобильных телефонах. Оплата производилась криптовалютой. После товар отправлялся в так называемые «закладки», а покупателю сообщали, где их найти.

Как рассказали в Прокуратуре Иркутской области, наркоторговцам удалось с помощью третьих лиц обналичить более 6,4 миллионов рублей. Расследование уголовного дела по статьям «Участие в преступном сообществе», «Незаконное хранение наркотических средств», «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств», а также культивирование растений, содержащих наркотические вещества и легализацию денег, полученных незаконных путем, завершено.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Материалы переданы в суд. На скамье окажутся 10 участников группы. Уголовное дело в отношении лидера сообщества выделено в отдельное производство и также уже передано в суд.

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