В Братске лаборантка колледжа распространяла наркотики через «закладки»

Лаборантка из Братска распространяла наркотики через «закладки» Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Целых два месяца двое жителей Братска травили наркотиками жителей города, пока в мае 2020 года их не задержали сотрудники ФСБ и полицейские. Оказалось, что смертью торговали 30-летний безработный братчанин и 25-летняя лаборантка одного из колледжей. Они продавали оптовые и розничные партии запрещенных веществ через так называемые «закладки». Их тайник нашли в районе теплотрассы в районе Галачинский.

При задержании у преступников нашли оборудование, предназначенные для фасовки и упаковки наркотиков. Сыщики выяснили, лидер группы уже попадался на таком же преступлении в Москве. В Братске он координировал работу сети, поставлял наркотики, планировал развивать собственное производство. Что касается лаборантки, то она искала клиентов и общалась с ними через мессенджеры. На днях наркоторговцы услышали приговор суда.

- Организатора приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима, - сообщили «КП»-«Иркутск» в пресс-службе УФСБ России по Иркутской области. – Лаборантку к 6 годам лишения свободы. Правда, отбывать наказание она начнет только в 2031 году, когда ее ребенку исполнится 14 лет.