Музыканты иркутской филармонии приготовили концерт для детей по мультфильму Диснея Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Что может быть лучше семейного выхода на концерт. Особенно, когда тема интересна даже юным иркутянам, которые как завороженные будут слушать знакомые мелодии в исполнении настоящих музыкантов.

- В программе «Дисней. Фантазия» мы собрали лучшие фрагменты из мультфильма Уолта Диснея «Фантазия», - рассказали в Иркутской областной филармонии. – Что примечательно, изначально всемирно признанный мастер планировал показ «Фантазии» в киноконцертных залах в сопровождении симфонического оркестра.

Так, иркутские музыканты поддержат первоначальную задумку музыкального мультфильма, главный герой которого всемирно известный мышонок Микки Маус. Музыкальные композиции из в Иркутске исполнит Губернаторский симфонический оркестр. Дирижировать будет Максим Качалов, а ведущим вечера выбран актер Иркутского драматического театра им. Н. П. Охлопокова Сергей Дубянский. Программа рассчитана так, чтобы ребята не утомились и их внимание не рассеялось. Концерт продлится всего час.

"Дисней. Фантазия" в Иркутской филармонии: где и когда

Иркутская областная филармония, ул. Дзержинского, 2

11 апреля, 15.00

Цена билета: 180-250 руб.